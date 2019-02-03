Скончался рэпер Децл

Музыкант Кирилл Толмацкий, известный под сценическим псевдонимом Децл, скончался в возрасте 35 лет. Об этом сегодня утром сообщил отец рэп-исполнителя и бывший продюсер Александр Толмацкий.

Lenta.ru со ссылкой на концертного директора музыканта Павла Беленца сообщает, что предварительной причиной смерти стала остановка сердца. По его словам, это произошло после выступления Децла в Ижевске — по завершении концерта музыкант пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. Точные сведения о причине смерти музыканта будут опубликованы после экспертизы. Информация о дате и месте похорон также появится в официальных социальных сетях позже.

На известие о смерти Децла отреагировал Сергей Шнуров — музыкант опубликовал стихотворение на своей странице в Instagram. «Ритмом музыка всяка ведома, и с пластинок сдувая пылинки, вечеринка у Децела дома, собрался народ на поминки. Подтянулся район и вся школа. Кто-то снова и снова включал, для себя, а не для протокола, «Мои слезы, моя печаль»», — написал Шнуров.

Кирилл Александрович Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, российский рэп-исполнитель, бывший участник рэп-объединения «Bad B. Альянс». Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Толмацкого, который продюсировал Децла в дальнейшем.

Напомним, в ноябре прошлого года на «Собака.ru» состоялась премьера альбома Децла «Неважно, кто там у руля!», ставшего последним.