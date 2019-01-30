Хакеры взломали сайт «Грэмми» и назвали победителей

Список победителей «Грэмми-2019» утек в сеть за несколько недель до церемонии, сообщает американское издание Billboard. Информация появилась на сайте премии.

Организаторы быстро сняли список и назвали это фейком, но результаты успели сохранить в сети. Если верить хакерам, то главной песней года признают композицию Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера. Лучший альбом — пластинка H.E.R., а прорыв года — Chloe x Halle. Также премией отметят Тэйлор Свифт, Arctic Monkeys, Fall Out Boy, Beck.

Американская академия звукозаписи утверждает, что до дня вручения премии даже сотрудникам академии не раскрывают информацию о результатах. Компания Deloitte передает имена победителей в запечатанных конвертах.

Церемония вручения 61-й ежегодной премии «Грэмми» пройдет 10 февраля в Лос-Анджелесе. Канадский рэпер Дрейк стал претендентом в семи категориях, а певица Леди Гага, рэперша Карди Би и хип-хоп исполнитель Childish Gambino — в пяти.

В прошлом году организаторы «Грэмми» Дмитрия Хворостовского, скончавшегося 22 ноября 2017 года в Лондоне, посмертно назвали претендентом на награду в номинации «Лучшая запись оперного произведения».

Ранее стали известны номинанты на «Оскар-2019».