Премьера на «Собака.ru»: клип Оли Красновой «Забытая в космосе»

На YouTube прошла премьера клипа Оли Красновой «Забытая в космосе». Режиссером стал Михаил Колесников.

«Это шесть сюжетных линий героев, съемки в невероятно атмосферной локации, игра движений, скрытые смыслы, осторожные взгляды и бурлящие эмоции», — рассказывает девушка.

Петербургская певица Оля Краснова занимается музыкой с 10 лет. Талант 17-летней певицы уже отметили жюри российских и международных музыкальных конкурсов Le ciel de Paris (Франция), «Голос России» и «Звезда удачи».

В настоящий момент Краснова сотрудничает с продюсерским центром April Sound и учится в Музыкальном училище им. Мусоргского.