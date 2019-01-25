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Премьера на «Собака.ru»: клип Оли Красновой «Забытая в космосе»

 

На YouTube прошла премьера клипа Оли Красновой «Забытая в космосе». Режиссером стал Михаил Колесников. 

«Это шесть сюжетных линий героев, съемки в невероятно атмосферной локации, игра движений, скрытые смыслы, осторожные взгляды и бурлящие эмоции», — рассказывает девушка. 

Петербургская певица Оля Краснова занимается музыкой с 10 лет. Талант 17-летней певицы уже отметили жюри российских и международных музыкальных конкурсов Le ciel de Paris (Франция), «Голос России» и «Звезда удачи». 

В настоящий момент Краснова сотрудничает с продюсерским центром April Sound и учится в Музыкальном училище им. Мусоргского.


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