Группа The 1975 впервые выступит в Петербурге
Британская группа The 1975 впервые приедет в Россию и даст сразу два концерта — в Москве и Петербурге. 29 июля коллектив выступит в петербургском клубе А2 Green Concert, а 30 июля — в московском Adrenaline Stadium.
Концерты пройдут в рамках тура в поддержку третьего альбома группы «A Brief Inquiry Into Online Relationships».
Альбом этой группы назвали ответом миллениалов на «OK Computer» — легендарную пластинку Radiohead 1999 года.
Билеты на концерты в обоих городах можно будет купить с 23 января.
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