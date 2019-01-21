Группа The 1975 впервые выступит в Петербурге

Британская группа The 1975 впервые приедет в Россию и даст сразу два концерта — в Москве и Петербурге. 29 июля коллектив выступит в петербургском клубе А2 Green Concert, а 30 июля — в московском Adrenaline Stadium.

Концерты пройдут в рамках тура в поддержку третьего альбома группы «A Brief Inquiry Into Online Relationships».