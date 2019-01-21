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Группа The 1975 впервые выступит в Петербурге

Британская группа The 1975 впервые приедет в Россию и даст сразу два концерта — в Москве и Петербурге. 29 июля коллектив выступит в петербургском клубе А2 Green Concert, а 30 июля — в московском Adrenaline Stadium.

Концерты пройдут в рамках тура в поддержку третьего альбома группы «A Brief Inquiry Into Online Relationships».

 

Альбом этой группы назвали ответом миллениалов на «OK Computer» — легендарную пластинку Radiohead 1999 года. 

Билеты на концерты в обоих городах можно будет купить с 23 января.


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Автор: Анастасия Плахова
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