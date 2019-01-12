YouTube составил список музыкантов, за которыми стоит следить в 2019 году
Сервис YouTube Music составил список музыкантов, за которыми стоит следить в 2019 году. В «сборник самых интересных отечественных фрешменов, которые взлетят в этом году» попало сразу два проекта из Петербурга — инди-группа angelic milk и рэпер Мак Сима Мгла.
В опубликованном списке 52 артиста, за кем, по мнению хостинга, стоит следить в этом году. Так взлететь может музыкант White Punk с композицией «Мертв внутри», Эрика Лундмоен, член семьи MLBC (видеопродакшн от Романа Варнина из проекта Мальбэк, — прим. ред.), московский коллектив Залпом, электронный проект с живыми гитарами Cape Cod и другие подающие надежду новички российской сцены — полный список можно посмотреть и послушать здесь.
В список также попали представители петербургской музыкальной сцены — инди-группа angelic milk и слабослышащий рэпер Мак Сима Мгла. 9 января этого года музыканты angelic milk выпустили новый релиз Divine biker love, который уже сумел стать альбомом недели и оказаться на полках музыкальных супермаркетов Японии.
В июле прошлого года музыкант Мак Сима Мгла представил микстейп «Психокалипсис» — пластинку, наполненную вэйв-звучанием и электронными ритмами. По словам рэпера, это была «проверочная работа перед написанием дебютного альбома». «Это такое психологическое зеркало моего воображения, мыслей и снов. В нем есть довольно странные композиции, которые и слушать-то второй раз не хочешь. Но это и есть состояние нестабильной психики, которая иногда пугает», — признается Мак Сима Мгла в интервью «Собака.ru», но добавляет, что на пластинке больше «теплой и даже нежной во многом» атмосферы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.