YouTube составил список музыкантов, за которыми стоит следить в 2019 году

Сервис YouTube Music составил список музыкантов, за которыми стоит следить в 2019 году. В «сборник самых интересных отечественных фрешменов, которые взлетят в этом году» попало сразу два проекта из Петербурга — инди-группа angelic milk и рэпер Мак Сима Мгла.

В опубликованном списке 52 артиста, за кем, по мнению хостинга, стоит следить в этом году. Так взлететь может музыкант White Punk с композицией «Мертв внутри», Эрика Лундмоен, член семьи MLBC (видеопродакшн от Романа Варнина из проекта Мальбэк, — прим. ред.), московский коллектив Залпом, электронный проект с живыми гитарами Cape Cod и другие подающие надежду новички российской сцены — полный список можно посмотреть и послушать здесь.

В список также попали представители петербургской музыкальной сцены — инди-группа angelic milk и слабослышащий рэпер Мак Сима Мгла. 9 января этого года музыканты angelic milk выпустили новый релиз Divine biker love, который уже сумел стать альбомом недели и оказаться на полках музыкальных супермаркетов Японии.