Адель заявила, что уходит со сцены. Фанаты устроили флешмоб в соцсетях

В конце 2018 года Адель заявила, что завершает свою музыкальную карьеру и намерена посвятить себя воспитанию сына. У певицы подрастает 6-летний сын Анджело.

«Я беру перерыв и просто собираюсь некоторое время быть мамой - я этого с нетерпением жду. Возможно, я больше никогда не увижу вас на своих концертах, кто знает, но этот момент я буду помнить всю оставшуюся жизнь» — сказала Адель своим поклонникам во время последнего концерта.

Вскоре после заявление об уходе в приложении TikTok распространилось видео с мармеладными мишками Haribo: под музыку живого выступления Адель с песней «Someone Like You» показывается сначала один медвжонок, а затем толпа медвежат, которые ему подпевают. Это видео стало первым в #haribochallenge и положило начало #adelechallenge.