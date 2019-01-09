Адель заявила, что уходит со сцены. Фанаты устроили флешмоб в соцсетях
В конце 2018 года Адель заявила, что завершает свою музыкальную карьеру и намерена посвятить себя воспитанию сына. У певицы подрастает 6-летний сын Анджело.
«Я беру перерыв и просто собираюсь некоторое время быть мамой - я этого с нетерпением жду. Возможно, я больше никогда не увижу вас на своих концертах, кто знает, но этот момент я буду помнить всю оставшуюся жизнь» — сказала Адель своим поклонникам во время последнего концерта.
Вскоре после заявление об уходе в приложении TikTok распространилось видео с мармеладными мишками Haribo: под музыку живого выступления Адель с песней «Someone Like You» показывается сначала один медвжонок, а затем толпа медвежат, которые ему подпевают. Это видео стало первым в #haribochallenge и положило начало #adelechallenge.
Пользователи начали снимать аналогичные видео с пельменями, яйцами, втуплками, лыжами и даже политиками.
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Многие фанаты Adele разочарованы её уходом со сцены. ⠀ Меня волнует проблема того, что люди искусства и культуры мало спят и отдыхают. 😂 ⠀ Да, Adele талантлива, я поддержу этот challenge , но и передам эстафету работникам культуры. - Принимайте @kostinac1972 @alexandersolomatiy93 @galasakh @deejayswede @kris_bulatova @khasanov_art @sneg_j @egor_makzee @evgenynegorozhenko @slavajam @belye_rosy @nastasya.apaeva @ubegaika @lesya_golosova_ @verussia_mgdn @soloveystudio @pirozhenka_li Жду от вас ответного видео :) - #adele #adelelive #adelechallenge #someonelikeyou #challenge #challenger #people #life #sakhalin #russia #ostrov_sakhalin #challenge2019 #челлендж #челлендж2019 #сахалин #этосахалиндетка #люди #адель
К 30 годам у Адель есть несколько премий «Грэмми», «Оскар» и другие престижные награды. Она считается одним из самых высокооплачиваемых исполнителей Великобритании.
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