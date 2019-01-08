Основатель «Аукциона» Леонид Федоров выпустил альбом песен на стихи Пушкина «Гимн Чуме»

Основатель музыкального коллектива «Аукцион» Леонид Федоров, номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" и единственный участник Ленинградского рок-клуба, до сих пор ежегодно выпускающий по альбому-шедевру, презентовал альбом песен на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Гимн Чуме».

В записи пластинки участвовал Игорь Крутоголовый из коллектива «Крузенштерн и Пароход». Это не первая совместная работа музыкантов — так, в 2013 году деятели выпустили альбом под названием «Быть везде», официально выпущенный на лейбле Ulitka Records. В свежий релиз вошли 15 песен, текстовой составляющей которых стали цельные произведения или их фрагменты, вышедшие из-под пера Александра Пушкина. К каждой из композиций на сайте образовательного проекта «Арзамас», совместно с которым музыканты создали эту пластинку, прилагается литературный комментарий филолога Алины Бодровой.

Композиция «Гимн Чуме» изначально была написана для спектакля худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова «Маленькие трагедии», премьера которого состоялась уже после ареста режиссера. Песня «Памятник» состоит из отрывков произведения «Евгений Онегин», а «Чижик» полностью положен на так и не законченное одноименное сочинение поэта. Немногим ранее Федоров выпустил клип на песню «Талисман» с альбома «Гимн Чуме» — так же при поддержке просветительского проекта «Арзамас».