«Я хочу видеть батлы»: Виталий Милонов записал рэп-клип на трек Хаски
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов записал короткий (чуть меньше минуты) клип. В ролике политик читает рэп на мотив музыки Хаски «Пуля Дура» — Милонов уверяет, что позерство и пропаганда — «не для него», обещает разобраться с теми, кто запрещает концерты исполнтелей, разрывая распоряжения о запрете концертов.
В стране, согласно рэпу Милонова, «всё должно быть красиво», поэтому тем, кто хочет петь свою музыку депутат настоятельно рекомендует «следить за базаром».
Ролик опубликован на YouTube 5 января на канале барбершопа Chain — видео начинается именно с того, как депутат Виталий Милонов сидит в кресле парикмахерской и видит новости о запрете рэп-исполнителей. Политик приходит в ярость, начинает размахивать руками и читает:
«Не хочу быть позером или пропагандистом,
Но я против того, чтоб запрещали артистов.
Не хочу видеть «ксивы», я хочу видеть баттлы,
Если хотите запретить, я хочу видеть факты».
В финале ролика помощник депутата якобы приходит к нему с документами и просит запретить рэп-концерт — Милонов в бешенстве, рвет бумаги, заявляя «Я против отмены рэп-концертов». Последний кадры: Милоновй смотрит клип Хаски, прикрикивая «Хаски, камон май мэн! Камон, йоу!».
Напомним, в прошлом году в нескольких городах России были сорваны и отменены концерты многих музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона». По словам администрации концертных площадок, на них оказывали давление сотрудники правоохранительных органов, поступали угрозы.
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в начале ноября 2018 года даже обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой запретить концерты рэп-исполнителей в России.
Министр культуры РФ Владимир Мединский напротив отметил, что интенсивное развитие это музыкальное направление получило именно в России, а даже предположил, что в будущем рэп может стать русским искусством за счет восприимчивости отечественной культуры ко всему чужому. Помимо этого глава ведомства считает, что первым русским рэпером был поэт Владимир Маяковский.
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