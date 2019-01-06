«Я хочу видеть батлы»: Виталий Милонов записал рэп-клип на трек Хаски

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов записал короткий (чуть меньше минуты) клип. В ролике политик читает рэп на мотив музыки Хаски «Пуля Дура» — Милонов уверяет, что позерство и пропаганда — «не для него», обещает разобраться с теми, кто запрещает концерты исполнтелей, разрывая распоряжения о запрете концертов. В стране, согласно рэпу Милонова, «всё должно быть красиво», поэтому тем, кто хочет петь свою музыку депутат настоятельно рекомендует «следить за базаром».

Ролик опубликован на YouTube 5 января на канале барбершопа Chain — видео начинается именно с того, как депутат Виталий Милонов сидит в кресле парикмахерской и видит новости о запрете рэп-исполнителей. Политик приходит в ярость, начинает размахивать руками и читает: «Не хочу быть позером или пропагандистом, Но я против того, чтоб запрещали артистов. Не хочу видеть «ксивы», я хочу видеть баттлы, Если хотите запретить, я хочу видеть факты». В финале ролика помощник депутата якобы приходит к нему с документами и просит запретить рэп-концерт — Милонов в бешенстве, рвет бумаги, заявляя «Я против отмены рэп-концертов». Последний кадры: Милоновй смотрит клип Хаски, прикрикивая «Хаски, камон май мэн! Камон, йоу!».

Напомним, в прошлом году в нескольких городах России были сорваны и отменены концерты многих музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона». По словам администрации концертных площадок, на них оказывали давление сотрудники правоохранительных органов, поступали угрозы.