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Анатолий Вассерман сыграл самого себя в новом клипе Ольги Бузовой

Теледива Ольга Бузова продолжает тему всеобщего помешательства на своей персоне новым клипом на песню «Танцуй под Бузову». В нем Ольга появляется на всех телеэкранах страны под Новый год, а также рекламирует воду, таблетки от головной боли, доставляет пиццу на дом и призывает «выключить мозг».

В семиминутном ролике снялся публицист и участник передачи «Своя игра» и «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман, известный своим высоким уровнем эрудиции. В интервью «РИА Новости» Вассерман рассказал, что сыграл в клипе самого себя, однако в титрах он упоминается как «профессор философии Заволошин». Его образ, по мнению публициста, несколько утрирован сценаристами, но в целом соответствует действительности. Вассерман также признался, что принял участие в съемках, поскольку не прочь пошутить, хотя многие уверены, что юморить он не умеет. 

Как мы побрили Анатолия Вассермана

«Я не первый раз принимаю участие в каких-нибудь видеошутках. У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею, но хочется. Сценаристы несколько утрировали особенности моего поведения, но в общих чертах картина выглядит так: я произношу нескольким молодым дамам достаточно длинный и заумный текст, они переключаются на этот самый клип и в конце концов я тоже увлекаюсь и танцую вместе с ними», — поделился Вассерман.

Ольга Бузова также приняла участие в традиционном «Голубом огоньке» и спела с Евгением Петросяном. Сидя на мифическом дереве, как в сказке «У Лукоморья дуб зеленый», юморист исполнил куплет под песню «Мало половин». «Мало половин, дайте мне «Валокордин». Я хоть и дожил до седин, мне этих песен не постичь глубин», — пошутил Петросян.

 Инженер, журналист, политический консультант Анатолий Вассерман многократный победитель интеллектуальных телеигр. Родился в Одессе, Украина. Закончил Одесский технологический институт холодильной промышленности. С 23 ноября 1991 года по настоящее время — журналист. Впервые на экране появился в 1989 году, в команде Нурали Латыпова, в элитарном клубе «Что? Где? Когда?», затем — в команде Виктора Мороховского на «Брэйн-ринге». В телевизионной «Своей игре» одержал пятнадцать побед подряд в 2001—2002 годах и стал лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Утверждает, что в юности дал обет целомудрия, который соблюдает до сих пор.

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