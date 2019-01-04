Теледива Ольга Бузова продолжает тему всеобщего помешательства на своей персоне новым клипом на песню «Танцуй под Бузову». В нем Ольга появляется на всех телеэкранах страны под Новый год, а также рекламирует воду, таблетки от головной боли, доставляет пиццу на дом и призывает «выключить мозг».

В семиминутном ролике снялся публицист и участник передачи «Своя игра» и «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман, известный своим высоким уровнем эрудиции. В интервью «РИА Новости» Вассерман рассказал, что сыграл в клипе самого себя, однако в титрах он упоминается как «профессор философии Заволошин». Его образ, по мнению публициста, несколько утрирован сценаристами, но в целом соответствует действительности. Вассерман также признался, что принял участие в съемках, поскольку не прочь пошутить, хотя многие уверены, что юморить он не умеет.

«Я не первый раз принимаю участие в каких-нибудь видеошутках. У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею, но хочется. Сценаристы несколько утрировали особенности моего поведения, но в общих чертах картина выглядит так: я произношу нескольким молодым дамам достаточно длинный и заумный текст, они переключаются на этот самый клип и в конце концов я тоже увлекаюсь и танцую вместе с ними», — поделился Вассерман.