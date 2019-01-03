Музыкальный коллектив Pompeya снял клип в Петербурге: в нем бродит и размышляет герой-флегматик
Московский музыкальный коллектив Pompeya выупстили клип на песню Do с последнего (и самого осмысленного музыкантами) альбома Dreamers, вышедшего летом прошлого года. В нем главный герой бродит по Петербургу в попытках сделать важный шаг в своей жизни. Декорации — Витебский вокзал, двор дома Довлатова, Загородный проспект, отремонтированная ротонда на Гороховой улице. «Собака.ru» предлагает посмотреть и угадать все места, задействованные в съемках.
В роли главного героя-флегматика выступил режиссер и бывший шеф-редактор Arzamas Олег Коронный, а режиссером клипа стала экс-редактор издательского дома Conde Nast Любовь Климова. Работа снята на пленку в самое депрессивное время — осень в городе на Неве, а именно в ноябре, сочетается в видеоработе с жизнерадостной композицией.
Pompeya — российская нью-вейв группа, участники которой вдохновляются музыкой диско 70-х, поп-музыкой 80-х и инди 90-х. Pompeya выступает с музыкальными концертами в России и за рубежом, а в начале июня выпустила четвертый студийник Dreamers — самый осознанный альбом по версии музыкантов.
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