Музыкальный коллектив Pompeya снял клип в Петербурге: в нем бродит и размышляет герой-флегматик

Московский музыкальный коллектив Pompeya выупстили клип на песню Do с последнего (и самого осмысленного музыкантами) альбома Dreamers, вышедшего летом прошлого года. В нем главный герой бродит по Петербургу в попытках сделать важный шаг в своей жизни. Декорации — Витебский вокзал, двор дома Довлатова, Загородный проспект, отремонтированная ротонда на Гороховой улице. «Собака.ru» предлагает посмотреть и угадать все места, задействованные в съемках.

В роли главного героя-флегматика выступил режиссер и бывший шеф-редактор Arzamas Олег Коронный, а режиссером клипа стала экс-редактор издательского дома Conde Nast Любовь Климова. Работа снята на пленку в самое депрессивное время — осень в городе на Неве, а именно в ноябре, сочетается в видеоработе с жизнерадостной композицией.