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Стали известны доходы музыкантов, чьи концерты запрещали в 2018 году

Издание The Bell подсчитало доходы музыкантов, чьи концерты запрещали и срывали в 2018 году. Подсчет проводили, исходя из предполагаемой выручки с концертов — за вычетом стоимости их организации. Также издание в баллах подсчитало популярность музыкантов — рассчет делался исходя из количества подписчиков и упоминаний в соцсетях. 

Вот как выглядит рейтинг:

1. Элджей — 53 000 000 рублей, 218 баллов

2. Монеточка — 31 500 000, 27 баллов

3. Хаски  — 19 700 000, 19 баллов

4. FACE  — 12 700 000, 40 баллов

5. Pharaoh  — 12 000 000, 125 баллов

6. Gone.fludd  — 12 000 000, 31 балл

7. «Пошлая Молли»  — 6 050 000, 17 баллов

8. Matrang — 5 300 000, 21 балл

9. IC3PEAK — 3 900 000, 15 баллов

10. «Френдзона» — 3 000 000, 16 баллов

11. Ганвест  —1 550 000, 10 баллов

Напомним, волна запретов и срывов концертов различных исполнителей прошла по регионам России в ноябре. За несколько недель отменили концерты IC3PEAK, «Френдзоны», рэперов Gone.FLUDD и Хаски. 

Владимир Путин 12 декабря прокомментировал эту ситуацию. По словам главы государства, это был «новый вопрос» и «возникла необходимость выяснения причины сложившейся ситуации». 

 


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