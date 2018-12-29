Стали известны доходы музыкантов, чьи концерты запрещали в 2018 году

Вот как выглядит рейтинг:

Издание The Bell подсчитало доходы музыкантов, чьи концерты запрещали и срывали в 2018 году. Подсчет проводили, исходя из предполагаемой выручки с концертов — за вычетом стоимости их организации. Также издание в баллах подсчитало популярность музыкантов — рассчет делался исходя из количества подписчиков и упоминаний в соцсетях.

Напомним, волна запретов и срывов концертов различных исполнителей прошла по регионам России в ноябре. За несколько недель отменили концерты IC3PEAK, «Френдзоны», рэперов Gone.FLUDD и Хаски.

Владимир Путин 12 декабря прокомментировал эту ситуацию. По словам главы государства, это был «новый вопрос» и «возникла необходимость выяснения причины сложившейся ситуации».