«Союзамультфильм» сделал кавер на песню «Кабы не было зимы»
«Союзмультфильм» выложил клип на песню «Кабы не было зимы» в исполнении Гарика Сукачева, Ивана Охлобыстина и Юлии Меньшовой.
«Под Новый год возможны любые чудеса — вот и герои «Простоквашино» выходят из кадра, чтобы помочь создателям своего мультсериала», — пишут представители студии.
Материалом для видео послужили документальные съемки процесса работы над сериалом, включая кадры с озвучки персонажей.
Эта песня уже прозвучала в новогоднем эпизоде «Простоквашино», в котором герои готовятся к торжеству и сталкиваются с отсутствием снега в канун Нового года.
Возвращение в «Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашинок» и «Каникулы в Простоквашино».
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