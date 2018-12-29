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«Союзамультфильм» сделал кавер на песню «Кабы не было зимы»

«Союзмультфильм» выложил клип на песню «Кабы не было зимы» в исполнении Гарика Сукачева, Ивана Охлобыстина и Юлии Меньшовой. 

«Под Новый год возможны любые чудеса — вот и герои «Простоквашино» выходят из кадра, чтобы помочь создателям своего мультсериала», — пишут представители студии.  

Материалом для видео послужили документальные съемки процесса работы над сериалом, включая кадры с озвучки персонажей. 

 

Эта песня уже прозвучала в новогоднем эпизоде «Простоквашино», в котором герои готовятся к торжеству и сталкиваются с отсутствием снега в канун Нового года. 

Возвращение в «Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашинок» и «Каникулы в Простоквашино».


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