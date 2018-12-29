«Союзамультфильм» сделал кавер на песню «Кабы не было зимы»

«Союзмультфильм» выложил клип на песню «Кабы не было зимы» в исполнении Гарика Сукачева, Ивана Охлобыстина и Юлии Меньшовой.

«Под Новый год возможны любые чудеса — вот и герои «Простоквашино» выходят из кадра, чтобы помочь создателям своего мультсериала», — пишут представители студии.

Материалом для видео послужили документальные съемки процесса работы над сериалом, включая кадры с озвучки персонажей.