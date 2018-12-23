ЛАУД записали новогоднюю песню при участии детского хора
Переехавший из Уфы в Петербург коллектив ЛАУД записал новогодний сингл «По пути домой». В записи участвовал детский хор центра творческой свободы «Территория».
Этим синглом коллектив провожает «сложный, но очень продуктивный год». «Очень давно вынашивали идею записать новогоднюю песню и привлечь хор из детишек. Спустя некоторое время все-таки воплотили эту идею в жизнь, получилось, на наш взгляд, что-то волшебное и очень доброе. Этой песней хотим проводить сложный, но очень продуктивный год и пожелать всем успехов, новой музыки и удачи в предстоящем 2019-м году», — подписали релиз музыканты.
Дети, занимающиеся в центре творческий свободы «Территория», ранее записали песни с такими артистами, как «Марсель» и группа «Айова», чья солистка Катя Иванчикова не раз становилась номинантом премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга". В комментариях к релизу пишут о новогоднем настроении и волшебстве. «Тёплая и светлая грусть, наше все», — отвечают музыканты ЛАУД.
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