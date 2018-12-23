ЛАУД записали новогоднюю песню при участии детского хора

Этим синглом коллектив провожает «сложный, но очень продуктивный год». «Очень давно вынашивали идею записать новогоднюю песню и привлечь хор из детишек. Спустя некоторое время все-таки воплотили эту идею в жизнь, получилось, на наш взгляд, что-то волшебное и очень доброе. Этой песней хотим проводить сложный, но очень продуктивный год и пожелать всем успехов, новой музыки и удачи в предстоящем 2019-м году», — подписали релиз музыканты.