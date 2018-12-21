Группа «Меджикул» сняла клип на песню «Импичмент» в пространстве «Севкабель Порт»
Петербургская R&B-группа «Меджикул» после долгого перерыва представила новый клип на песню «Импичмент». Съемки ролика проходили летом в пространстве «Севкабель Порт».
Этот трек — метафора на современные отношения. Участники группы рассказали , что пытались совместить фанк и русский хор.
Лидер группы Олег Сапронов рассказал, что у клипа не было сценария. «Мы просто хотели нарядиться и повеселиться», — заявил он.
21 декабря еще одна петербургская группа представила новый клип — Little Big записала совместный трек «Слэмятся пацаны» вместе с «Руки Вверх!». В песне рассказывает о «девчонках в коротких юбчонках» и пацанах, которые «слэмятся» рядом с спортивных штанах.
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