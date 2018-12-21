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Группа «Меджикул» сняла клип на песню «Импичмент» в пространстве «Севкабель Порт»

Петербургская R&B-группа «Меджикул» после долгого перерыва представила новый клип на песню «Импичмент». Съемки ролика проходили летом в пространстве «Севкабель Порт». 

Этот трек — метафора на современные отношения. Участники группы рассказали , что пытались совместить фанк и русский хор.

 

 

Лидер группы Олег Сапронов рассказал, что у клипа не было сценария. «Мы просто хотели нарядиться и повеселиться», — заявил он. 

21 декабря еще одна петербургская группа представила новый клип — Little Big записала совместный трек «Слэмятся пацаны» вместе с «Руки Вверх!». В песне рассказывает о «девчонках в коротких юбчонках» и пацанах, которые «слэмятся» рядом с спортивных штанах.


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