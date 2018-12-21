Группа «Меджикул» сняла клип на песню «Импичмент» в пространстве «Севкабель Порт»

Лидер группы Олег Сапронов рассказал, что у клипа не было сценария. «Мы просто хотели нарядиться и повеселиться», — заявил он.

21 декабря еще одна петербургская группа представила новый клип — Little Big записала совместный трек «Слэмятся пацаны» вместе с «Руки Вверх!». В песне рассказывает о «девчонках в коротких юбчонках» и пацанах, которые «слэмятся» рядом с спортивных штанах.