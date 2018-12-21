Little Big и «Руки Вверх!» сняли клип на трек «Слэмятся пацаны»
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Фото: vk.com/littlebigband
«Руки Вверх!» и Little Big записали совместный трек под названием «Слэмятся пацаны». Клип на совместную песню спродюсировал Александр Гудков.
В треке рассказывает о вечеринке, на которой «девчонки» из раннего хита «Руки Вверх!», стоят в сторонке в «коротких юбчонках», а рядом в это время «слэмятся пацаны» в спортивных штанах.
В начале октября петербургская фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big впустила вторую часть альбома «Antipositive» и клип на песню Skibidi, в котором все танцуют странные ритмичные танцы.
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