«Руки Вверх!» и Little Big записали совместный трек под названием «Слэмятся пацаны». Клип на совместную песню спродюсировал Александр Гудков.

В треке рассказывает о вечеринке, на которой «девчонки» из раннего хита «Руки Вверх!», стоят в сторонке в «коротких юбчонках», а рядом в это время «слэмятся пацаны» в спортивных штанах.