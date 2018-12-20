Группа «Ленинград» сняла хоррор-клип на песню «Золото»
20 декабря группа «Ленинград» представила новый клип на песню «Золото». Видео спродюсировал режиссер Илья Найшуллер, который уже снимал клипы «Жу-Жу», «Вояж» и «Кольщик». В съемках участвовали Снежана Самохина, Семен Литвинов, Сергей Долготович и Кадыр Саидхарун.
По сюжету главные герои находятся в тюрьме. Адвокат приводит некоего мужчину в комнату для допроса, а там его уже ждет девушка в окровавленной рубашке.
ВНИМАНИЕ: в видео присутствует ненормативная лексика!
Автором сценария и постановщиком видео на этот раз стал Ладо Кватания.
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