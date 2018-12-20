Группа «Ленинград» сняла хоррор-клип на песню «Золото»

20 декабря группа «Ленинград» представила новый клип на песню «Золото». Видео спродюсировал режиссер Илья Найшуллер, который уже снимал клипы «Жу-Жу», «Вояж» и «Кольщик». В съемках участвовали Снежана Самохина, Семен Литвинов, Сергей Долготович и Кадыр Саидхарун.

По сюжету главные герои находятся в тюрьме. Адвокат приводит некоего мужчину в комнату для допроса, а там его уже ждет девушка в окровавленной рубашке.