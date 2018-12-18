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Rag’n’Bone Man, IС3PEAK и «Мумий Тролль» выступят на фестивале Stereoleto-2019

В 2019 году музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет 6 и 7 июля в пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове. Организаторы уже объявили первых артистов. 

В Петербург приедут соул-исполнитель Rag’n’Bone Man, группа IС3PEAK, американцы Algiers, норвежская певицы Aurora и группа «Мумий Тролль». Ожидается еще около 50 групп и исполнителей. 

На территории «Севкабель Порт» откроются пять сцен с разными концепциями, крытые и открытые лаунж-зоны, прилавки с уличной едой. Также посетители смогут посмотреть на арт-объекты от молодых петербургских дизайнеров.

 

«Мы готовим много нового и интересного: новая локация, еще больше пространства, еще больше сцен и артистов, новые радости и новые впечатления. Будут и сюрпризы — обо всем будем постепенно рассказывать», — заявил продюсер фестиваля Илья Бортнюк.

Стоимость билетов и подробную программу можно узнать на сайте фестиваля.


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Автор: Анастасия Плахова
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