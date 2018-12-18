Rag’n’Bone Man, IС3PEAK и «Мумий Тролль» выступят на фестивале Stereoleto-2019

В 2019 году музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет 6 и 7 июля в пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове. Организаторы уже объявили первых артистов.

В Петербург приедут соул-исполнитель Rag’n’Bone Man, группа IС3PEAK, американцы Algiers, норвежская певицы Aurora и группа «Мумий Тролль». Ожидается еще около 50 групп и исполнителей.

На территории «Севкабель Порт» откроются пять сцен с разными концепциями, крытые и открытые лаунж-зоны, прилавки с уличной едой. Также посетители смогут посмотреть на арт-объекты от молодых петербургских дизайнеров.