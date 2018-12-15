Депутат госдумы ответил на комментарий Шнурова о конкурсе для рэперов «панчлайном»
Михаил Дегтярев, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, ответил на свое странице в Инстаграм Сергею Шнурову. В форме панчлайна депутат выразил свое мнение по поводу критики конкурса для рэперов.
Конкурс рэп-исполнителей «Безграничный рэп», который был предложен в Госдуме, нацелен на выявление лучшей рэп-композиции на тему туризма в России. По мнению чиновников, это может помочь мотивировать слушателей заняться туризмом в России и развивать его в среде молодежи. В свою очередь лидер группировки «Ленинград» назвал такую инициативу нелепой. «Что может быть ещё нелепей, чем господдержка субкультур?», — написал музыкант.
Михаил Дегтярев предложил Шнурову стать одним из членов-экспертов конкурса. «Быть может в северной столице известный всем ШнурОК-поэт даст шанс на славу новым лицам, войдет в жюри. Пуркуа бы нет?», — закончил свой стихотворный ответ депутат.
Напомним, лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Сергей Шнуров почтил память автора песни «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина. Музыкант скончался вчера, 17 ноября. Ему было 54 года.
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