Депутат госдумы ответил на комментарий Шнурова о конкурсе для рэперов «панчлайном»

Конкурс рэп-исполнителей «Безграничный рэп», который был предложен в Госдуме, нацелен на выявление лучшей рэп-композиции на тему туризма в России. По мнению чиновников, это может помочь мотивировать слушателей заняться туризмом в России и развивать его в среде молодежи. В свою очередь лидер группировки «Ленинград» назвал такую инициативу нелепой. «Что может быть ещё нелепей, чем господдержка субкультур?», — написал музыкант.

Михаил Дегтярев предложил Шнурову стать одним из членов-экспертов конкурса. «Быть может в северной столице известный всем ШнурОК-поэт даст шанс на славу новым лицам, войдет в жюри. Пуркуа бы нет?», — закончил свой стихотворный ответ депутат.