Путин потребовал выяснить причины отмены концертов рэп-исполнителей
Владимир Путин 12 декабря прокомментировал отмену концертов хип-хоп-исполнителей и музыкантов в регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову.
По ее словам, для главы государства это был «новый вопрос» и возникла необходимость выяснения причины сложившейся ситуации. Вопрос об отмене выступлений был поднят на встрече президента с Советом по развитию гражданского общества и правам человека.
Напомним, за последние несколько недель в нескольких российских регионах отменили концерты IC3PEAK, «Френдзоны», рэперов Gone.FLUDD и Хаски.
22 ноября рэпера приговорили в Краснодаре к 12 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. Все случилось после того, как исполнитель вышел к своим поклонникам после отмены концерта в Краснодаре, встал на крышу автомобиля и спел для них песню. Музыканта задержали полицейские. Позже Первомайский районный суд Краснодара отменил административный арест рэпера.
26 ноября в Москве состоялся концерт в поддержку Хаски, который организуют рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC. Все вырученные с концерта средства будут переданы Хаски.
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