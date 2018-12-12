18+

Путин потребовал выяснить причины отмены концертов рэп-исполнителей

Владимир Путин 12 декабря прокомментировал отмену концертов хип-хоп-исполнителей и музыкантов в регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову.

По ее словам, для главы государства это был «новый вопрос» и возникла необходимость выяснения причины сложившейся ситуации. Вопрос об отмене выступлений был поднят на встрече президента с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. 

Напомним, за последние несколько недель в нескольких российских регионах отменили концерты IC3PEAK, «Френдзоны», рэперов Gone.FLUDD и Хаски. 

22 ноября рэпера приговорили в Краснодаре к 12 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. Все случилось после того, как исполнитель вышел к своим поклонникам после отмены концерта в Краснодаре, встал на крышу автомобиля и спел для них песню. Музыканта задержали полицейские. Позже Первомайский районный суд Краснодара отменил административный арест рэпера.

26 ноября в Москве состоялся концерт в поддержку Хаски, который организуют рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC. Все вырученные с концерта средства будут переданы Хаски.

 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также