Путин потребовал выяснить причины отмены концертов рэп-исполнителей

Владимир Путин 12 декабря прокомментировал отмену концертов хип-хоп-исполнителей и музыкантов в регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову.

По ее словам, для главы государства это был «новый вопрос» и возникла необходимость выяснения причины сложившейся ситуации. Вопрос об отмене выступлений был поднят на встрече президента с Советом по развитию гражданского общества и правам человека.

Напомним, за последние несколько недель в нескольких российских регионах отменили концерты IC3PEAK, «Френдзоны», рэперов Gone.FLUDD и Хаски.