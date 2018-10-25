В «Космонавте» выступит Феликс Бондарев со своим проектом RSAC

1 ноября в клубе «Космонавт» со своим проектом RSAC выступит Феликс Бондарев — оголенный нерв русского андерграунда. Концерт приурочен к выходу нового альбома RSAC «Аргументы».

RSAC — это первый и самый любимый проект Феликса, в котором он исполняет песни о любви и расставании. Сам Бондарев в свои 28 уже успел записать альбом с The Brian Jonestown Massacre, «Мумий Троллем», Найком Борзовым, «Сансарой» и еще как минимум с десятком музыкальных проектов.

Помимо Бондарева, в квартет входят Леонид Затагин из Tesla Boy, Иван Амельченко из Mana Island и певица ELLA. Композиции приобрели новое звучание и женский вокал.

Начало: 20:00

Место: клуб «Космонавт»

Билеты можно приобрести здесь.