В «Космонавте» выступит Феликс Бондарев со своим проектом RSAC
1 ноября в клубе «Космонавт» со своим проектом RSAC выступит Феликс Бондарев — оголенный нерв русского андерграунда. Концерт приурочен к выходу нового альбома RSAC «Аргументы».
RSAC — это первый и самый любимый проект Феликса, в котором он исполняет песни о любви и расставании. Сам Бондарев в свои 28 уже успел записать альбом с The Brian Jonestown Massacre, «Мумий Троллем», Найком Борзовым, «Сансарой» и еще как минимум с десятком музыкальных проектов.
Помимо Бондарева, в квартет входят Леонид Затагин из Tesla Boy, Иван Амельченко из Mana Island и певица ELLA. Композиции приобрели новое звучание и женский вокал.
Начало: 20:00
Место: клуб «Космонавт»
Билеты можно приобрести здесь.
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