«Что-то я никак не холостяк»: Сергей Шнуров признался в любви Ольге Абрамовой

Лидер группировки «Ленинград» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров выложил в Instagram свое новое стихотворение, в котором признался в любви Ольге Абрамовой. Напомним, ранее СМИ писали, что музыкант тайно женился на 26-летней светской львице и поэтессе из Екатеринбурга.

Шнуров в стихотворной форме признался девушке в любви и заявил, что уже больше не является холостяком: