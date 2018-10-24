«Что-то я никак не холостяк»: Сергей Шнуров признался в любви Ольге Абрамовой
Лидер группировки «Ленинград» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров выложил в Instagram свое новое стихотворение, в котором признался в любви Ольге Абрамовой. Напомним, ранее СМИ писали, что музыкант тайно женился на 26-летней светской львице и поэтессе из Екатеринбурга.
Шнуров в стихотворной форме признался девушке в любви и заявил, что уже больше не является холостяком:
Выпивая с тобой третью стопку,
Говорил себе, - не торопись, постой.
А потом схватил тебя за попку.
Глядь, опять уже не холостой.
Как обычно было не спокойно,
Расширялся блок, который НАТО,
Колебался курс рубля, биткойна,
Только я стабильно пьяно и женато.
Спросят, - мало тебе было баб ли?
Нет, полно, но есть один пустяк.
Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк.
Пара также была замечена на концерте «Ленинграда», прошедшем 19 октября на стадионе «Санкт-Петербург». Выступление группы собрало 65 тысяч зрителей и стало самым массовым в истории.
Напомним, 10 октября Шнуров был замечен во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной. Позднее сообщалось, что в тот день пара подала заявление на заключение брака.
Шнуров вышел со своей новый избранницей в свет несколько раз. Его видели 2 сентября на трибуне стадиона «Санкт-Петербург» во время матча «Зенит» – «Спартак». 21 октября стало известно, что влюбленные тайно расписались.
19 октября на пресс-конференции перед выступлением в «Зенит-Арене» Сергей Шнуров рассказал журналистам, что для него главное в девушке. «Девушка может быть совершенно не идеальной, но я посвящу ей песню. К девушкам я подхожу комплексно и выделять качества не умею. Если нравится, то во всем объеме», — заявил музыкант.
Со своей предыдущей супругой Матильдой Сергей Шнуров развелся в августе этого года. О своем решении расстаться супруги объявили 25 мая. Для поклонников творчества музыканта (и не только для них) эта новость прозвучала как гром среди ясного неба.
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