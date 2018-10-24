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Плейлист Петербурга: группа OQJAV рекомендует 8 песен в стиле города

Лучшие треки, совпадающие с настроением осеннего Петербурга, пишут сами OQJAV (послушайте 27 октября лайв отличной пластинки «Листики-цветочки»!), но по просьбе «Собака.ru» фронтмен группы Вадим Королев выбрал песни, лично у него ассоциирующиеся с городом. Составляем плейлист и айда гулять!

 

Принс – «Lady cab drive»

Петербург – единственный город Европы, в котором женщин за рулем больше, а в метро меньше, чем остальных.

 

The Beatles – «All you need is love»

Однажды я сказал кареглазой девушке, что тону в ее глазах, как в синем небе. Сперва она поверила, потом мы долго смеялись. Возможно, это было в Петербурге, возможно, где-то еще.

 

Ленни Кравиц – «Are you gonna go my way»

Как-то Паша (участник группы «130 по встречной на старенькой Vespa») составил нам маршрут из n-го количества баров и культовых коктейлей, которые обязательно надо выпить в каждом. Я сдался практически сразу – не знаю, как люди так делают. Но и Паша сам маршруту следовать не стал, а отправил с нами друга.

 

Led Zeppelin – «Immigrant Song»

Мои петербургские друзья все до единого не являются петербуржцами. Понаехали!

 

Ifwe – «Поезд Москва-Петербург»

А еще есть ночные сидячие вагоны, где места по 800 рублей?

 

Birdmilk – «November»

Мои первые пять-семь поездок в Петербург были в зимнее время. Остальные – рабочие и без прогулок по городу, поэтому я до сих пор не уверен, бывает ли у вас лето.

 

James Vincent McMorrow – «Cavalier»

По моим ощущениям на Невском проспекте самая высокая в мире концентрация мужчин с цветами и вином.

 

Ella Fitzgerald – «I love Paris»

Люблю Петербург в любое время года, но вечно его с кем-то путаю.

Концерт-презентация альбома «Листики-цветочки» 27 октября в Петербурге, билеты здесь.

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Автор: sobaka
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Люди: Вадим Королев
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