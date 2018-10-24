Плейлист Петербурга: группа OQJAV рекомендует 8 песен в стиле города
Лучшие треки, совпадающие с настроением осеннего Петербурга, пишут сами OQJAV (послушайте 27 октября лайв отличной пластинки «Листики-цветочки»!), но по просьбе «Собака.ru» фронтмен группы Вадим Королев выбрал песни, лично у него ассоциирующиеся с городом. Составляем плейлист и айда гулять!
Принс – «Lady cab drive»
Петербург – единственный город Европы, в котором женщин за рулем больше, а в метро меньше, чем остальных.
The Beatles – «All you need is love»
Однажды я сказал кареглазой девушке, что тону в ее глазах, как в синем небе. Сперва она поверила, потом мы долго смеялись. Возможно, это было в Петербурге, возможно, где-то еще.
Ленни Кравиц – «Are you gonna go my way»
Как-то Паша (участник группы «130 по встречной на старенькой Vespa») составил нам маршрут из n-го количества баров и культовых коктейлей, которые обязательно надо выпить в каждом. Я сдался практически сразу – не знаю, как люди так делают. Но и Паша сам маршруту следовать не стал, а отправил с нами друга.
Led Zeppelin – «Immigrant Song»
Мои петербургские друзья все до единого не являются петербуржцами. Понаехали!
Ifwe – «Поезд Москва-Петербург»
А еще есть ночные сидячие вагоны, где места по 800 рублей?
Birdmilk – «November»
Мои первые пять-семь поездок в Петербург были в зимнее время. Остальные – рабочие и без прогулок по городу, поэтому я до сих пор не уверен, бывает ли у вас лето.
James Vincent McMorrow – «Cavalier»
По моим ощущениям на Невском проспекте самая высокая в мире концентрация мужчин с цветами и вином.
Ella Fitzgerald – «I love Paris»
Люблю Петербург в любое время года, но вечно его с кем-то путаю.
Концерт-презентация альбома «Листики-цветочки» 27 октября в Петербурге, билеты здесь.
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