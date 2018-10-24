Плейлист Петербурга: группа OQJAV рекомендует 8 песен в стиле города

Ленни Кравиц – «Are you gonna go my way»

Как-то Паша (участник группы «130 по встречной на старенькой Vespa») составил нам маршрут из n-го количества баров и культовых коктейлей, которые обязательно надо выпить в каждом. Я сдался практически сразу – не знаю, как люди так делают. Но и Паша сам маршруту следовать не стал, а отправил с нами друга.