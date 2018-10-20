On-the-Go представили live-альбом популярных песен

Основанная в 2007 году в Тольятти из участников местных альтернативных коллективов (Nils’ Travel — Юрий Макарычев, Евгений Меркушев, Григорий Добрынин, Zumba — Александр Губа, БиZed — Максим Макарычев) группа за время существования успела сменить жанр дэнс-рока на инди-поп. На их счету по четыре полноформатных студийника и мини-альбома, а также семь синглов и девять видеоклипов.