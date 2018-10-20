On-the-Go представили live-альбом популярных песен
Музыканты представили аудио-версию живого выступления на студии звукозаписи Xuman Records. On-the-Go стали подписантами этого лейбла, выпустив летом 2010 года сингл In The Wind. На новой пластинке шесть композиций, каждая из которых по-новому представляет популярные песни с различных релизов группы.
Основанная в 2007 году в Тольятти из участников местных альтернативных коллективов (Nils’ Travel — Юрий Макарычев, Евгений Меркушев, Григорий Добрынин, Zumba — Александр Губа, БиZed — Максим Макарычев) группа за время существования успела сменить жанр дэнс-рока на инди-поп. На их счету по четыре полноформатных студийника и мини-альбома, а также семь синглов и девять видеоклипов.
Напомним, On-the-Go выступали на городских площадках в рамках фестиваля болельщиков FIFA Fan Fest, в том числе и в Петербурге. Коллектив часто появляется в качестве хедлайнеров на различных фестивалях, таких как Фестиваль ВКонтакте, Пикник «Афиши», Bosco Fresh Fest, Пикник Esquire. В рамках тура в поддержку альбома Origins музыканты выступили с тремя акустическими концертами в Лондоне.
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