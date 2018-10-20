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Фоторепортаж: выступление группировки Ленинград в «Зенит-Арене»

Многократный победитель премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Сергей Шнуров установил рекорд: вчера, 19 октября, на выступление группировки «Ленинград» в «Зенит-Арене» пришло 65 тысяч зрителей! Теперь это самый масштабный сольный концерт группировки за всю историю ее существования. «Собака.ru» показывает, как рассчитанный на 60 тысяч зрителей стадион вместил в себя чуть больше.

Фотографии: Михаил Вильчук


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