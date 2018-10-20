Многократный победитель премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Сергей Шнуров установил рекорд: вчера, 19 октября, на выступление группировки «Ленинград» в «Зенит-Арене» пришло 65 тысяч зрителей! Теперь это самый масштабный сольный концерт группировки за всю историю ее существования. «Собака.ru» показывает, как рассчитанный на 60 тысяч зрителей стадион вместил в себя чуть больше.