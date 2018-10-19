Tesla Boy выпустили новый альбом Remedy

Любимец «Собака.ru» Антон Севидов представил третий студийный альбом. Это первый лонгплей коллектива со времен релиза The Universe Made of Darkness в 2013 году.

Состав коллектива пополнился саксофонистом Игорем Теном и гитаристом Игорем Грибовым еще в конце лета, о чем Севидов с большой радостью сообщал на страницах социальных сетей. Один из этапов работы над альбомом проходил на звукозаписывающих студиях в Лондоне.