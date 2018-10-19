Tesla Boy выпустили новый альбом Remedy
Любимец «Собака.ru» Антон Севидов представил третий студийный альбом. Это первый лонгплей коллектива со времен релиза The Universe Made of Darkness в 2013 году.
Состав коллектива пополнился саксофонистом Игорем Теном и гитаристом Игорем Грибовым еще в конце лета, о чем Севидов с большой радостью сообщал на страницах социальных сетей. Один из этапов работы над альбомом проходил на звукозаписывающих студиях в Лондоне.
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Фото из Instagram Антона Севидова @antonsevidov
Свежая пластинка московских электропоп музыкантов состоит из двенадцати «лекарств» (так переводится название альбома). Как признался Антон Севидов в интервью интервью Медузы, «альбом называется Remedy («лекарство»), потому что музыка — это лекарство, она помогает людям пережить сложные моменты, вытаскивая эмоции наружу. Мне бы хотелось, чтобы эти песни стали лекарством для душ».
Напомним, 22 сентября Tesla Boy закрывали фестивальный сезон в Новой Голландии. На бесплатное выступление коллектива пришло более пяти тысяч человек.
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