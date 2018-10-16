«Первым рэпером был Маяковский»: Мединский назвал рэп русским искусством

«Меня давно нервирует увлечение современной городской молодежи рэпом, но когда я пытаюсь погрузиться в это дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, и почитаю, у меня начинается сразу ощущение, что скоро мы будем говорить, что рэп — это русское искусство», — поделился он во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.