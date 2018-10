23 лучших альбома осени

The Black Eyed Peas – «Masters of the Sun»

После почти 8 лет молчания The Black Eyed Peas возвращаются с пластинкой «Masters of the Sun». Первый сингл с него – «Big Love» – сделан в лучших традициях прорывных хитов бэнда (вроде «Where is the Love»).

Уже вышел