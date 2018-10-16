23 лучших альбома осени
Новые пластинки Луны, Muse и Prodigy, а также посмертный лонгплей Принса – «Собака.ru» рекомендует, что слушать этой осенью.
Hozier – «Nina Cried Power»
EP из четырех песен стал для ирландского музыканта, прославившегося навязчивым треком «Take me to church», прологом к первому полноформатному альбому за четыре года. Заглавную песню он записал при участии американской госпел-дивы Мэвис Стейплз.
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Ленни Кравиц – «Raise Vibration»
Панч-лайном одиннадцатого студийника Ленни Кравица стала песня «Low»: клип на нее снял французский режиссер и звездный фотограф Жан-Батист Мондино, автор видео для Стинга, Мадонны и Дэвида Боуи, а в сэмплах звучит голос Майкла Джексона.
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Принс – «Piano and a Microphone 1983»
Главная песня посмертного альбома Принса (до этого записи не было в хорошем качестве) — версия классического спиричуэла «Mary Don't You Weep», вошедшая в саундтрек фильма Спайка Ли «Черный клановец», который в октябре как раз стартовал в российском прокате.
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Suede – «The Blue Hour»
Всего лишь восьмой альбом британских меланхоликов получился идеально осенним: туманным, мелодичным и вдохновленным пейзажами Сомерсета, куда переехал фронтмен группы Брет Андерсон. На пластинке звучит голос его пятилетнего сына, хор и Пражский филармонический оркестр.
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Шер – «Dancing Queen»
Певица так вдохновилась участием в сиквеле мюзикла «Mamma Mia!», что записала целую пластинку каверов на ABBA. Если вам не хватило пения Шер в фильме, это восполнит ее новый альбом.
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Twenty One Pilots – «Trench»
Суперзвездный дуэт из Тайлера Джозефа и Джоша Дана в октября выпустил пятый лонгплей. Тематически он связан с их предыдущим хитовым «Blurryface» (на нем вышли треки «Stressed Out» и «Ride») – действие происходит в вымышленном городе Дема, из которого сбегает также придуманный персонаж Клэнси. Музыканты представят концептуальную пластинку и в России – 2 февраля 2019-го он выступят в Москве, а 4 февраля – в Петербурге.
Уже вышел
The Black Eyed Peas – «Masters of the Sun»
После почти 8 лет молчания The Black Eyed Peas возвращаются с пластинкой «Masters of the Sun». Первый сингл с него – «Big Love» – сделан в лучших традициях прорывных хитов бэнда (вроде «Where is the Love»).
Уже вышел
Jungle – «For Ever»
Первая пластинка британских соул-гуру звучала так, будто ее создавали в солнечной Калифорнии, а не туманном Лондоне. В новом лонгплее дуэт немного погрустнел – оба его участника пережили разрыв длительных отношений. Но они все также про позитивную сторону фанка – в чем можно убедиться лично на концертах в Петербурге (27 января) и Москве (28 января).
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Cat Power – «Wanderer»
Новый альбом американки Шарлин Мари Маршалл из 11 треков. Первый сингл «Woman» Cat Power записала с Ланой дель Рей.
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Том Оделл – «Jubilee Road»
Британский инди-поп красавчик и отличный пианист Том Оделл выпускает уже четвертый студийный альбом из цепляющих баллад. В туре в его поддержку он заедет и в Россию: в Петербург и Москву.
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«Мы» – «Ближе» (вторая часть)
Главное инди-поп-открытие прошлого года, группа «Мы», выпустила вторую часть пластинки «Ближе». Пожалуй, самый навязчивый трек альбома «2» – он даже может поспорить по прилипчивости со сделавшей дуэт знаменитым песни «Возможно».
Уже вышел
Motorama – «Many Nights»
Пятый студийник ростовчан состоит из всего 10 треков (зато каких!). В его поддержку группа отправится в затяжной тур, в котором родной Ростов-на-Дону – единственный российский город.
Уже вышел
«Мальбэк» и Сюзанна – «Reptiland»
Совместный альбом музыканты презентовали на концерте в Петербурге. По их словам, новая пластинка «о любви, страхе, одиночестве, планете и вопросах о том, почему мы здесь».
Уже вышел
MØ – «Forever Neverland»
Датская дива Карен Мари Эрстед последнее время записывала хитовые треки с Major Lazer и экспериментальные с британкой Charli XCX , а вот свой материал не выпускала уже больше четырех лет. Впрочем, на ее сольнике тоже будет достаточно коллабораций. Например, первый сингл «Sun In Our Eyes» – фит с Diplo.
С 19 октября
Tesla Boy – «Remedy»
Судя по первому синглу «Compromise» и выступлению группы Антона Севидова на закрытии концертного сезона в «Новой Голландии», новый альбом у них вышел бескомпромиссно удачным.
С 19 октября
The Ting Tings – «The Black Light»
Авторы позитивных хитов «Shut Up and Let Me Go» перешли на темную сторону силы. Впрочем, их треки по-прежнему невероятно прилипчивые.
С 26 октября
Daughters – «You Won’t Get What You Want»
Нойз-рокеры выпускают первую пластинку за восемь лет. Мы, конечно, не сможем получить все, что хотели, но десяти отличных треков – это вполне достаточно.
С 26 октября
Луна – «Заколдованные сны»
Первый альбом украинской поп-дивы Кристины Бардаш после расставания с мужем – создателем закрывшегося лейбла Kruzheva и участником группы «Грибы» Юрием Бардашом. Судя по первому синглу «Спящая красавица», новая Луна все такая же хитовая.
Конец октября-ноябрь
The Prodigy – «No Tourists»
Песни седьмого студийника культового трио The Prodigy в основном сочинил продюсер Лиам Хоулеттом, хотя он называет его «совместной работой всей группы». По его же словам он вышел «с тем же уровнем агрессии», что и другие пластинки, но «по-другому».
Со 2 ноября
Muse – «Simulation Theory»
Восьмой лонгплей британцев сделан как оммаж сайенс-фикшн и поп-культуре 1980-х. Так, обложку альбома создавал Кайл Ламберт, ответственный за постеры для «Очень странных дел».
С 9 ноября
Boyzone – «Thank You & Goodnight»
Седьмой ирландского альбом бойзбэнда будет прощальным и финальным. Треки для него написали Эд Ширан, Сэм Смит и Гэри Барлоу (автор хитов Take That).
С 16 ноября
Рита Ора – «Phoenix»
Вторую пластинку 27-летняя Рита готовила почти шесть лет. Срок – невероятный для современной поп-музыки, но по словам певицы, для нее важнее всего было сделать альбом, которым она сможет гордиться. Оценить ее перфекционизм можно уже по синглу «Let Me Love You».
С 23 ноября
Therr Maitz – «Capture»
На новой пластинке группа Антона Беляева устроила настоящий микс жанров: от фанка до рока и хауса – все это на почти безупречном английском и с фирменным «нездешним» звучанием.
С 23 ноября
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