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23 лучших альбома осени

Новые пластинки Луны, Muse и Prodigy, а также посмертный лонгплей Принса – «Собака.ru» рекомендует, что слушать этой осенью.

 

Hozier – «Nina Cried Power»

EP из четырех песен стал для ирландского музыканта, прославившегося навязчивым треком «Take me to church», прологом к первому полноформатному альбому за четыре года. Заглавную песню он записал при участии американской госпел-дивы Мэвис Стейплз.

Уже вышел

 

Ленни Кравиц – «Raise Vibration»

Панч-лайном одиннадцатого студийника Ленни Кравица стала песня «Low»: клип на нее снял французский режиссер и звездный фотограф Жан-Батист Мондино, автор видео для Стинга, Мадонны и Дэвида Боуи, а в сэмплах звучит голос Майкла Джексона.

Уже вышел

 

Принс – «Piano and a Microphone 1983»

Главная песня посмертного альбома Принса (до этого записи не было в хорошем качестве) — версия классического спиричуэла «Mary Don't You Weep», вошедшая в саундтрек фильма Спайка Ли «Черный клановец», который в октябре как раз стартовал в российском прокате.

Уже вышел

 

Suede – «The Blue Hour»

Всего лишь восьмой альбом британских меланхоликов получился идеально осенним: туманным, мелодичным и вдохновленным пейзажами Сомерсета, куда переехал фронтмен группы Брет Андерсон. На пластинке звучит голос его пятилетнего сына, хор и Пражский филармонический оркестр.

Уже вышел

 

Шер – «Dancing Queen»

Певица так вдохновилась участием в сиквеле мюзикла «Mamma Mia!», что записала целую пластинку каверов на ABBA. Если вам не хватило пения Шер в фильме, это восполнит ее новый альбом.

Уже вышел

 

Twenty One Pilots – «Trench»

Суперзвездный дуэт из Тайлера Джозефа и Джоша Дана в октября выпустил пятый лонгплей. Тематически он связан с их предыдущим хитовым «Blurryface» (на нем вышли треки «Stressed Out» и «Ride») – действие происходит в вымышленном городе Дема, из которого сбегает также придуманный персонаж Клэнси. Музыканты представят концептуальную пластинку и в России – 2 февраля 2019-го он выступят в Москве, а 4 февраля – в Петербурге.

Уже вышел

 

The Black Eyed Peas – «Masters of the Sun»

После почти 8 лет молчания The Black Eyed Peas возвращаются с пластинкой «Masters of the Sun». Первый сингл с него – «Big Love» – сделан в лучших традициях прорывных хитов бэнда (вроде «Where is the Love»).

Уже вышел

 

Jungle – «For Ever»

Первая пластинка британских соул-гуру звучала так, будто ее создавали в солнечной Калифорнии, а не туманном Лондоне. В новом лонгплее дуэт немного погрустнел – оба его участника пережили разрыв длительных отношений. Но они все также про позитивную сторону фанка – в чем можно убедиться лично на концертах в Петербурге (27 января) и Москве (28 января).

Уже вышел

 

Cat Power – «Wanderer»

Новый альбом американки Шарлин Мари Маршалл из 11 треков. Первый сингл «Woman» Cat Power записала с Ланой дель Рей.

Уже вышел

 

Том Оделл – «Jubilee Road»

Британский инди-поп красавчик и отличный пианист Том Оделл выпускает уже четвертый студийный альбом из цепляющих баллад. В туре в его поддержку он заедет и в Россию: в Петербург и Москву.

Уже вышел

 

«Мы» – «Ближе» (вторая часть)

Главное инди-поп-открытие прошлого года, группа «Мы», выпустила вторую часть пластинки «Ближе». Пожалуй, самый навязчивый трек альбома «2» – он даже может поспорить по прилипчивости со сделавшей дуэт знаменитым песни «Возможно».

Уже вышел

 

Motorama – «Many Nights»

Пятый студийник ростовчан состоит из всего 10 треков (зато каких!). В его поддержку группа отправится в затяжной тур, в котором родной Ростов-на-Дону – единственный российский город.

Уже вышел

 

«Мальбэк» и Сюзанна – «Reptiland»

Совместный альбом музыканты презентовали на концерте в Петербурге. По их словам, новая пластинка «о любви, страхе, одиночестве, планете и вопросах о том, почему мы здесь».

Уже вышел

 

MØ – «Forever Neverland»

Датская дива Карен Мари Эрстед последнее время записывала хитовые треки с Major Lazer и экспериментальные с британкой Charli XCX , а вот свой материал не выпускала уже больше четырех лет. Впрочем, на ее сольнике тоже будет достаточно коллабораций. Например, первый сингл «Sun In Our Eyes» – фит с Diplo.

С 19 октября

 

 

Tesla Boy – «Remedy»

Судя по первому синглу «Compromise» и выступлению группы Антона Севидова на закрытии концертного сезона в «Новой Голландии», новый альбом у них вышел бескомпромиссно удачным.

С 19 октября

 

The Ting Tings – «The Black Light»

Авторы позитивных хитов «Shut Up and Let Me Go» перешли на темную сторону силы. Впрочем, их треки по-прежнему невероятно прилипчивые.

С 26 октября

 

Daughters – «You Won’t Get What You Want»

Нойз-рокеры выпускают первую пластинку за восемь лет. Мы, конечно, не сможем получить все, что хотели, но десяти отличных треков – это вполне достаточно.

С 26 октября

 

Луна – «Заколдованные сны»

Первый альбом украинской поп-дивы Кристины Бардаш после расставания с мужем – создателем закрывшегося лейбла Kruzheva и участником группы «Грибы» Юрием Бардашом. Судя по первому синглу «Спящая красавица», новая Луна все такая же хитовая.

Конец октября-ноябрь

 

The Prodigy – «No Tourists»

Песни седьмого студийника культового трио The Prodigy в основном сочинил продюсер Лиам Хоулеттом, хотя он называет его «совместной работой всей группы». По его же словам он вышел «с тем же уровнем агрессии», что и другие пластинки, но «по-другому».

Со 2 ноября

 

Muse – «Simulation Theory»

Восьмой лонгплей британцев сделан как оммаж сайенс-фикшн и поп-культуре 1980-х. Так, обложку альбома создавал Кайл Ламберт, ответственный за постеры для «Очень странных дел».

С 9 ноября

 

Boyzone – «Thank You & Goodnight»

Седьмой ирландского альбом бойзбэнда будет прощальным и финальным. Треки для него написали Эд Ширан, Сэм Смит и Гэри Барлоу (автор хитов Take That).

С 16 ноября

 

Рита Ора – «Phoenix»

Вторую пластинку 27-летняя Рита готовила почти шесть лет. Срок – невероятный для современной поп-музыки, но по словам певицы, для нее важнее всего было сделать альбом, которым она сможет гордиться. Оценить ее перфекционизм можно уже по синглу «Let Me Love You».

С 23 ноября

 

Therr Maitz – «Capture»

На новой пластинке группа Антона Беляева устроила настоящий микс жанров: от фанка до рока и хауса – все это на почти безупречном английском и с фирменным «нездешним» звучанием.

С 23 ноября

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