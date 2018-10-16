23 лучших альбома осени

Jungle – «For Ever»

Первая пластинка британских соул-гуру звучала так, будто ее создавали в солнечной Калифорнии, а не туманном Лондоне. В новом лонгплее дуэт немного погрустнел – оба его участника пережили разрыв длительных отношений. Но они все также про позитивную сторону фанка – в чем можно убедиться лично на концертах в Петербурге (27 января) и Москве (28 января).

Уже вышел