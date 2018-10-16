Симфонический оркестр исполнит в Филармонии песни «Аквариума» в честь юбилея БГ

27 ноября лидеру «Аквариума» Борису Гребенщикову исполнится 65 лет. В честь этого события в Большом зале филармонии сыграют мировую премьеру симфонической фантазии «2-12-85-06», созданную московским композитором Алексеем Курбатовым.

Проект организован Фондом поддержки музыкального образования и Санкт-Петербургской академической филармонией. Ведущим праздника станет Александр Малич, дирижер – Анатолий Рыбалко.

Петербуржцы услышат почти 30 песен легендарного музыканта – от ранних до самых свежих, и многочисленные оммажи к культовым композициям. Помимо этого в «фантазии» прозвучит голос самого БГ.

Художником проекта выступает прославленный российский дизайнер Андрей Шелютто, работавшим с Эрмитажем, БДТ, ЦВЗ «Манеж», Петербургским международным экономическим форумом, Академией художеств и другими институциями.

Он готовит арт-объект, который станет неотъемлемой частью концепции вечера, с его же легкой руки концерт получил свое название. И, хотя Борис Гребенщиков неоднократно говорил о том, что номер «2-12-85-06» придуман им случайно, легенд и мифов вокруг него сложено множество. Среди них есть, например, история о выходе в так называемый «эфир»: все, набиравшие эти цифры, будто бы соединялись друг с другом. Достоверность истории проверить сложно, но в том, что для знающих людей эти цифры служат точкой входа в пространство созданных БГ смыслов – нет никакого сомнения.



