Шнуров в роли всемирно известного психолога в новом клипе «Ленинграда» и ST на песню «Балалайка»

На вопрос о смысле жизни персонаж Шнурова отвечает, что нужно «послать все *****».

Видео снято без рекламных интеграций (за них часто ругают «Ленинград») и указаны примерные цены за рекламу, которая могла бы появиться в клипе: так, продактплейсмент шампанского обошелся бы в 7 млн рублей, водки — от 10 млн рублей.

В конце сентября «Ленинград» выпустили клип на песню «Цой» про космос и Илона Маска, режиссером которого стал Илья Найшуллер.