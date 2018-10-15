Шнуров в роли всемирно известного психолога в новом клипе «Ленинграда» и ST на песню «Балалайка»
Группировка «Ленинград» выпустился совместный с рэпером ST клип на песню «Балалайка». По сюжету ST собирает гостей на свой день рождения и во время празднования они смотрят передачу по ТВ, в котором Сергей Шнуров выступает в роли всемирно известного психолога. Авторами идеи видео выступили сам рэпер и его жена Ассоль, которая играет ведущую телевизионной программы.
Внимание! В видео содержатся сцены курения и нецензурная лексика!
На вопрос о смысле жизни персонаж Шнурова отвечает, что нужно «послать все *****».
Видео снято без рекламных интеграций (за них часто ругают «Ленинград») и указаны примерные цены за рекламу, которая могла бы появиться в клипе: так, продактплейсмент шампанского обошелся бы в 7 млн рублей, водки — от 10 млн рублей.
В конце сентября «Ленинград» выпустили клип на песню «Цой» про космос и Илона Маска, режиссером которого стал Илья Найшуллер.
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