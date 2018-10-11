Pharaoh выпустил новый трек «Не по пути»

Рэпер Фараон выпустил новый трек «Не по пути». В сети уже предполагают, что песня посвящена расставанию рэпера с моделью Алесей Кафельниковой.

Фараон также стал участником одного из последних выпусков Youtube-шоу «Вдудь» , в котором рассказал о дружбе со Шнуровым и сексе на сцене.

Ранее лидер группировки «Ленинград» и победитель премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров честно признался в интервью Дудю, что главной звездой современной молодежи считает PHARAOH: «Мне про него Кержаков рассказал, и я думаю, что он крутой. Это что-то в сторону Дрейка».