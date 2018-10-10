Noize MC среди гигантских «Доширака», борща и пончиков в новом клипе на песню «200+»

Рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) выпустил новый клип на сингл «200+».Это остроумный ответ тем, кто говорит, что вырос на песнях Нойза, но сейчас уже его не слушает.

Клип снят в московском Музее оптических иллюзий. Режиссером видео стал Михаил Приходько.

По сюжету видео Noize MC и его друзья как будто попали в дом великана и находятся в гигантских декорациях «Доширака», борща, пончиков, мороженого, а также предметов домашнего обихода — унитаза, розеток, зубной щетки и пасты.

Ранее стало известно,что Следственный комитет займется лингвистической проверкой песни Noize MC и Монеточки «Чайлдфри». Один из юристов пожаловался на возможное совершение преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны музыкантов: по его мнению, в тексте песни есть строчки, которые могут призывать подростков к суициду.