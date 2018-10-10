Шнурова избили после того, как он удалил все фотографии из Instagram
Лидер группировки "Ленинград" и победитель премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров выложил в своем Instargam фотографию, на которой на его лице красуется огромный синяк.
Как написал музыкант в подписи к фото, к нему подкатил поклонник в диком возмущении из-за того, что накануне Шнуров удалил все фотографии из своего профиля: «Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком, кулаками машет, свищет. Я, мол, - «отвали-ка». Он - «где фотки, в Инсте, ****? »
Причина, по которой Шнуров решил устроить «зачистку» своей странички, неизвестна.
Напомним, Сергей Шнуров и PHARAOH стали героями обложки октябрьского номера «Собака.ru». Продолжатели дела футуристов в 2018 году, как Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Алексей Крученых, дают пощечину общественному вкусу и поясняют "Собака.Ru" за язык сегодняшнего поколения.
Сергей Шнуров
«У каждого поколения есть свой язык. Но язык — структура динамичная, он меняется. Так что на примере
каждого следующего поколения это видно особенно ясно — язык обновляется даже и в структурном смысле. Дело ведь не только в неологизмах или американизмах каких-то. Меняются не только слова, но меняется порядок слов. И в случае с PHARAOH это конкретно так. И в его случае я вижу появление нового языка, даже новой знаковой системы».
Музыкант также снялся вместе с Невзоровым, Пиотровским, Озерковым и Пригарой в благотворительном проекте Эрмитажа и котокафе "Республика кошек", посвященном бездомным животным.
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