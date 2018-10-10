Шнурова избили после того, как он удалил все фотографии из Instagram

Лидер группировки "Ленинград" и победитель премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров выложил в своем Instargam фотографию, на которой на его лице красуется огромный синяк.

Как написал музыкант в подписи к фото, к нему подкатил поклонник в диком возмущении из-за того, что накануне Шнуров удалил все фотографии из своего профиля: «Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком, кулаками машет, свищет. Я, мол, - «отвали-ка». Он - «где фотки, в Инсте, ****? »

Причина, по которой Шнуров решил устроить «зачистку» своей странички, неизвестна.