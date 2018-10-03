Следственный комитет проверит песню «Чайлдфри» Noize MC и Монеточки
Следственный комитет РФ займется изучением трека изучит «Чайлдфри» хип‐хоп исполнителя Noize MC и певицы Монеточки.
Как сообщает портал «360» со ссылкой на ответ МВД России московскому адвокату Сергею Афанасьеву, который подал заявление на музыкантов, материалы дела были направлены СК «с целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения». Юрист пожаловался на возможное совершение преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны музыкантов: по его мнению, в тексте песни есть строчки, которые могут призывать подростков к суициду.
Напомним, в августе Монеточка, Noize MC и российское диджейское трио Swanky Tunes (авторы официального саундтрека к фильму «Форсаж 6») выпустили совместный трек «Люди с автоматами».
Напомним, в конце мая Монеточка выпустила альбом «Раскраски для взрослых», мгновенно ставший одной из самых популярных записей года. Мы попросили филологов, создателей образовательного паблика «Глазарий языка» проанализировать тексты ее песен и объяснить, действительно ли это новое слово в отечественной поэзии. Самая обсуждаемая певица этого года также стала героиней обложки сентябрьского номера журнала «Собака.ru».
Монеточка
из интервью «Собака.ru»:
«Каждый человек, наверное, считает себя самым нормальным. Но в целом, если смотреть на мою карьеру, то да — меня можно ассоциировать со странными музыкантами. Во времена, когда я играла и пела под синтезатор, я любила Граймс и моей мечтой было когда-нибудь прийти к такому творчеству. Наверное, так меня воспринимали мои первые подписчики. Однако четкого ориентира не было — я только инстинктивно хотела делать нечто похожее на моих кумиров. Ими также были Ваня Нойз и Святослав Свидригайлов — это пост-бард-звезда такая. Его никто не знает, но вам он понравится, если для вас тексты важнее музыки.».
31 мая Noize MC выпустил альбом с хипхоперой «Орфей и Эвридика» — музыкальный спектакль об уличном музыканте по мотивам древнегреческого мифа.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.