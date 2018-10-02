PHARAOH рассказал в новом выпуске шоу «вДудь» о дружбе со Шнуровым и сексе на сцене

Известно, что музыкант редко дает интервью - хотя, помимо Юрия Дудя, сделал исключение и для журнала «Собака.ru», появившись на октябрьской обложке вместе с Сергеем Шнуровым.

Ранее лидер группировки «Ленинград» и победитель премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров честно признался в интервью Дудю, что главной звездой современной молодежи считает PHARAOH: «Мне про него Кержаков рассказал, и я думаю, что он крутой. Это что-то в сторону Дрейка».