Умер один из основателей группы Jefferson Airplane Марти Балин
В Сан-Франциско в возрасте 76 лет скончался основатель, гитарист и вокалист рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин. Причина смерти музыканта пока что не раскрывается.
«С болью в сердце узнали сегодня о смерти Марти Балина. Он был настоящим талантом и вдохновением для многих. Наши глубокие соболезнования его семье и друзьям», — сказано в заявлении Jefferson Starship в Facebook.
Балин стоял у истоков Jefferson Airplane вместе с музыкантом Полом Кантнером в 1965 году и играл в группе до 1971 года. Затем он начал сольную карьеру, но несколько раз возвращался в группу.
Композиции Somebody to Love и White Rabbit включены в рейтинг «500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.