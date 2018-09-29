Умер один из основателей группы Jefferson Airplane Марти Балин

В Сан-Франциско в возрасте 76 лет скончался основатель, гитарист и вокалист рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин. Причина смерти музыканта пока что не раскрывается.

«С болью в сердце узнали сегодня о смерти Марти Балина. Он был настоящим талантом и вдохновением для многих. Наши глубокие соболезнования его семье и друзьям», — сказано в заявлении Jefferson Starship в Facebook.