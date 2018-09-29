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Умер один из основателей группы Jefferson Airplane Марти Балин

В Сан-Франциско в возрасте 76 лет скончался основатель, гитарист и вокалист рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин. Причина смерти музыканта пока что не раскрывается.

«С болью в сердце узнали сегодня о смерти Марти Балина. Он был настоящим талантом и вдохновением для многих. Наши глубокие соболезнования его семье и друзьям», — сказано в заявлении Jefferson Starship в Facebook.

 

 

Балин стоял у истоков Jefferson Airplane вместе с музыкантом Полом Кантнером в 1965 году и играл в группе до 1971 года. Затем он начал сольную карьеру, но несколько раз возвращался в группу.

Композиции Somebody to Love и White Rabbit включены в рейтинг «500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone». 


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