Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за 9 млн рублей

Паспорт лидера группы «Кино» Виктора Цоя продали на торгах аукционного дома «Литфонд» за 9 млн рублей при стартовой цене в 2,5 млн рублей.

Помимо этого с торгов ушла записная книжка культового музыканта (за нее заплатили 3 млн рублей при начальной стоимости в полмиллиона) и рукопись песни «Хочу перемен!» (3,6 млн рублей). Паспорт музыканту выдали 7 февраля 1979 г. Как пишет ТАСС, по словам генерального директора «Литфонда» Сергея Бурмистрова, специалисты аукционного дома делали запросы в МВД и проводили экспертизу паспорта, которая подтвердила его подлинность. Документ выдали музыканту с опозданием в 8 месяцев. В паспорте также есть штамп о браке с Марианной Родованской.

Как написано на сайте «Литфонда», документ «обладает коллекционной ценностью музейного уровня».

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