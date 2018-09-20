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«Как тебе такое, Виктор Цой?»: Найшуллер снял «Ленинграду» клип «Цой» про космос и Илона Маска

Режиссер Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор», а также клипам группировки «Ленинград» «Жу-Жу»«Вояж» и «Кольщик», снял для команды Сергея Шнурова новый ролик на песню «Цой». Под строки «Просто в 90-м поломали нос там» музыкант танцует в космическом корабле и дружит с инопланетянином. Но их планы нарушает красный Tesla Roadster Илона Маска – корабль терпит крушение, а его пассажиры выходят в открытый космос.

 

Напомним, что в начале сентября группировки «Ленинград» проехала по Невскому проспекту на передвижной сцене и сыграла свои песни: для этого в городе ограничили движение. Ранее Сергей Шнуров стал наставником музыкального шоу «Голос-7».


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