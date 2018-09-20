«Как тебе такое, Виктор Цой?»: Найшуллер снял «Ленинграду» клип «Цой» про космос и Илона Маска

Режиссер Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор», а также клипам группировки «Ленинград» «Жу-Жу», «Вояж» и «Кольщик», снял для команды Сергея Шнурова новый ролик на песню «Цой». Под строки «Просто в 90-м поломали нос там» музыкант танцует в космическом корабле и дружит с инопланетянином. Но их планы нарушает красный Tesla Roadster Илона Маска – корабль терпит крушение, а его пассажиры выходят в открытый космос.