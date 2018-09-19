Гречка, RSAC и Shortparis выступят на фестивале Station Narva в Эстонии

Музыканты Гречка, RSAC и Shortparis представят российскую сцену на фестивале Station Narva, который пройдет в Эстонии с 21 по 23 сентября.

В программе представлены ведущие эстонские, российские и скандинавские музыканты, сообщают организаторы. Хедлайнерами объявлены 80-х Echo & the Bunnymen, продюсер музыки будущего Actress из Англии и британский трип-хоп музыкант Tricky. Все они соберутся в пограничном городе Нарва.

Кроме музыки в рамках фестиваля пройдет различные встречи и мероприятия, организованные дискуссионной инициативой BAZAR сразу на нескольких площадках.

На сцене Art Club Ro-Ro для участников фестиваля покажут трехъязычную стендап-комедию, подготовленная в сотрудничестве с Comedy Estonia. Поклонников гастротуризма ждет скандинавский стрит-фуд: будет и курица для веганов, и датские бутерброды. Местную кухню можно будет попробовать на дворовых пикниках по всему городу.

Последний день фестиваля, 23 сентября, можно будет провести вместе с семьей. Возле реки будут организованы мероприятия для всех возрастов. Кроме того, гости Station Narva смогут отобедать за огромным общим столом, который объединит людей разных национальностей и поколений.

Подробную информацию о билетах и программе фестиваля можно посмотреть здесь.