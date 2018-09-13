Полиция задержала рэпера Хаски, разыгравшего самоубийство в московском отеле Ritz

Московские полицейские задержали в Москве рэпера Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов) и его друга Руслана Хартаева. К выходу своего нового альбома музыкант устроил пранк, который действительно вышел из-под контроля.

Хаски изобразил самоубийство на балконе отеля Ritz в центре столицы, а его друг якобы помогал ему в этом. Для розыгрыша они использовали альпинистское снаряжение, сообщает телеканал "Рен". Тем не менее, прохожие поверили в реальность происходящего, не на шутку испугались и вызвали полицию.

Сейчас Дмитрий Кузнецов и Руслан Хартаев дают показания в одном из московских участков.