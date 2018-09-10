Иван Дорн и Vakula выпустили новый сингл «Опомнись»

Иван Дорн и диджей Vakula выпустили новый сингл «Опомнись».

«Опомнись — слово — социальное оружие. Еще не мат, но жалит так же. Если увидеть это слово, с моментальной тревогой вспоминаешь о самом важном в своей жизни. Оно отрезвляет, заставляет размышлять о главном, вскрывает внутренний конфликт. Опомнись! — сигнальная ракета в головы людей. Это — пощечина необходимая социуму, хотя бы на миг», — рассказали музыканты про смысл трека изданию Afisha.