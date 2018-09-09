Сын Бродского раскритиковал песню Земфиры «Джозеф»

Земфире в создании сингла помогали Mujuice, гитарист «Обе две» Дмитрий Емельянов, Стив Уэстон и Майк Хиллиер. Над обложкой работали дизайнер Гоша Рубчинский и режиссер Рената Литвинова.

В середине августа Земфира в общении с фанатами заявила, что работает над новым альбомом, но не сообщила точной даты его выхода.

Напомним, этим летом Земфира прервала свое традиционное молчание — она редко дает интервью — и выступила на своей странице во ВКонтакте с критикой молодых певиц Гречки и Монеточки. «Гречка — очень плохо», — отметила Земфира, добавив, что у главной инди-сенсации этого года «ужасные голос и внешность». «Петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — отметила она.

Что касается Монеточки, то ее тексты (как и внешность) певице понравились, а вот голос 20-летней уроженки Екатеринбурга Земфира назвала «омерзительным». «Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова», — добавила она.

В свою очередь Гречка выложила в своем Instagram пост, в котором поблагодарила Земфиру за критику и написала, что «очень любит ее творчество и уважает как человека». По мотивам критики Земфиры даже появились футболки, которые продаются в магазине российских дизайнеров Feelosophy.

Вот тут мы собрали самое интересное из ответов Земфиры на вопросы поклонников.