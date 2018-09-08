Пельмени, смерть и динозавры: Киркоров и Басков сняли совместный клип
Филипп Киркоров и Николай Басков выпустили совместный клип на песню «Ибица». Многие отметили, что инструментал трека не очень отличается отличается от «Цвета настроения», который разошелся на мемы. Для съемок снова привлекли студию Fast Foxes.
В съемках клипа принял участие лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров, а также шоумен Гарик Харламов, певец Валерий Леонтьев и телеведущий Андрей Малахов.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!
В клипе используется тема многолетней вражды между Киркоровым и Басковым, поэтому практически все шесть минут можно наблюдать, как певцы пытаются друг другу навредить.
Смотрите также: Витас выпустил нечеловечески крутой клип совместно с американской группой Nappy Roots
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.