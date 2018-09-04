Земфира выпустила песню «Джозеф» на стихи Бродского

В середине августа Земфира в общении с фанатами заявила, что работает над новым альбомом, но не сообщила точной даты его выхода. Теперь ночью на 4 сентября певица Земфира выпустила новый сингл. Песня «Джозеф» написана на два стихотворения Иосифа Бродского.

В тексте песни «Джозеф» есть строки из «Новые стансы к Августе» (1964 год):

Во вторник начался сентябрь.

Дождь лил всю ночь.

Все птицы улетели прочь.

Лишь я так одинок и храбр,

что даже не смотрел им вслед.

Пустынный небосвод разрушен,

дождь стягивает просвет.

Мне юг не нужен.

Они соединены с другом стихотворением Иосифа Бродского — Румянцевой победам (1964 год):

Простите ж, если что не так

(без сцен, стенаний).

Благословил меня коньяк

на риск признаний.

Вы все претензии -- к нему.

Нехватка хлеба,

и я зажевываю тьму.

Храни Вас небо.