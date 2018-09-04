Земфира выпустила песню «Джозеф» на стихи Бродского
В середине августа Земфира в общении с фанатами заявила, что работает над новым альбомом, но не сообщила точной даты его выхода. Теперь ночью на 4 сентября певица Земфира выпустила новый сингл. Песня «Джозеф» написана на два стихотворения Иосифа Бродского.
В тексте песни «Джозеф» есть строки из «Новые стансы к Августе» (1964 год):
Во вторник начался сентябрь.
Дождь лил всю ночь.
Все птицы улетели прочь.
Лишь я так одинок и храбр,
что даже не смотрел им вслед.
Пустынный небосвод разрушен,
дождь стягивает просвет.
Мне юг не нужен.
Они соединены с другом стихотворением Иосифа Бродского — Румянцевой победам (1964 год):
Простите ж, если что не так
(без сцен, стенаний).
Благословил меня коньяк
на риск признаний.
Вы все претензии -- к нему.
Нехватка хлеба,
и я зажевываю тьму.
Храни Вас небо.
Земфире в создании сингла помогали Mujuice, гитарист «Обе две» Дмитрий Емельянов, Стив Уэстон и Майк Хиллиер. Над обложкой работали дизайнер Гоша Рубчинский и режиссер Рената Литвинова.
Последний официальный альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.
Напомним, недавно Земфира прервала свое традиционное молчание — она редко дает интервью — и выступила на своей странице во ВКонтакте с критикой молодых певиц Гречки и Монеточки. «Гречка — очень плохо», — отметила Земфира, добавив, что у главной инди-сенсации этого года «ужасные голос и внешность». «Петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — отметила она.
Что касается Монеточки, то ее тексты (как и внешность) певице понравились, а вот голос 20-летней уроженки Екатеринбурга Земфира назвала «омерзительным». «Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова», — добавила она.
В свою очередь Гречка выложила в своем Instagram пост, в котором поблагодарила Земфиру за критику и написала, что «очень любит ее творчество и уважает как человека». По мотивам критики Земфиры даже появились футболки, которые продаются в магазине российских дизайнеров Feelosophy.
Вот тут мы собрали самое интересное из ответов Земфиры на вопросы поклонников.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.