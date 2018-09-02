Умер создатель музея The Beatles Коля Васин

В Петербурге умер создатель крупнейшего музея группы The Beatles Николай Васин. Об этом сообщил друг битломана Николай Барабанов.

«29 Августа мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!» - пишет Барабанов в Facebook.

По сообщению «Фонтанки», Васин умер при падении с третьего этажа в ТРК «Галерея». Дата похорон пока не назначена.

Николай Васин увлекся коллекционированием и группой The Beatles в начале 60-х. Он сделал музей из своей квартиры в Ленинграде, который затем получил неофициальное название Yellow Submarine в честь одноименной песни.

В конце августа Васину исполнилось 73 года. В книге «Рок на русских костях» описал свой удивительный жизненный путь. С 1990 года он уговаривал администрацию и жителей Петербурга возвести храм Любви и Мира в память о своем кумире – Джоне Ленноне.

Читайте наше интервью с Колей Васиным, где он рассказал о храме, книге и других проектах, которые мечтал осуществить.