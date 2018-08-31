«Ленинград» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади

В воскресенье, 2 сентября, группировка «Ленинград» бесплатно сыграет на Дворцовой площади. Мероприятие приурочено ко Дню российской гвардии.

Помимо этого впервые с 1917 года пройдет торжественный военный парад в честь праздника. В Петербурге, помимо выступления победителя премии «ТОП 50. Самые известные люди Петербурга», пройдут торжественные мероприятия, а перед Эрмитажем выставят военную технику и будут работать специальные тематические площадки.

В связи с праздником в центре города ограничат движение транспорта: с 10:45 до 12:00 перекроют Невский проспект (от площади Восстания до Дворцовой), также будет закрыт проезд от БКЗ «Октябрьский» по Лиговскому проспекту.

Напомним, Шнуров и Борис Гребенщиков записали совместный трек к фильму «Гоголь: страшная месть».