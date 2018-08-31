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«Выпейте — и вам станет легче»: Шнуров и Гребенщиков записали совместный трек

Лидер группировки «Ленинград» и победитель премии  «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров записал совместный трек с группой «Аквариум» Бориса Гребенщикова. 

 

 

Это заглавная композиция для фильма «Гоголь: страшная месть». «Так выпейте и вам станет легче. Стакан вина и всё впереди. Но не дай вам бог, не дай вам бог когда-нибудь встать у нас на пути», - поется в песне.

Фильм «Гоголь: страшная месть» по мотивам произведений Николая Гоголя вышел в прокат 30 августа. Это продолжение картин «Гоголь. Начало» и «Гоголь. Вий».  


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