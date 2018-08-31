Фоторепортаж: петербургские фанаты встречают основателя Linkin Park Майка Шиноду в аэропорту Пулково
Один из основателей Linkin Park Майк Шинода прилетел в Петербург в рамках турне в поддержку сольного альбома Post Traumatic, посвященного Честеру Беннингтону. Пластинка получила широкий отклик со стороны слушателей и множество положительных отзывов.
Петербургские фанаты оказали теплый прием в аэропорту Пулково, где подарили ему подарки и, конечно же, взяли автографы. Судя по официальному Instagram Шиноды, дальше он поехал на прогулку по Петербургу.
27 и 28 августа наш город посетила голливудская актриса Николь Кидман, которую пригласили на открытие ретроспективы раритетных часов Omega в Мраморном дворце.
29 августа в город с концертом в рамках мирового турне «Us + Them» приехал один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Британский рок-музыкант остановился в отеле «Астория».
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