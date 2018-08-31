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Фоторепортаж: петербургские фанаты встречают основателя Linkin Park Майка Шиноду в аэропорту Пулково

Один из основателей Linkin Park Майк Шинода прилетел в Петербург в рамках турне в поддержку сольного альбома Post Traumatic, посвященного Честеру Беннингтону. Пластинка получила широкий отклик со стороны слушателей и множество положительных отзывов. 

Петербургские фанаты оказали теплый прием в аэропорту Пулково, где подарили ему подарки и, конечно же, взяли автографы. Судя по официальному Instagram Шиноды, дальше он поехал на прогулку по Петербургу. 
 

27 и 28 августа наш город посетила голливудская актриса Николь Кидман, которую пригласили на открытие ретроспективы раритетных часов Omega в Мраморном дворце. 

29 августа в город с концертом в рамках мирового турне «Us + Them» приехал один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Британский рок-музыкант остановился в отеле «Астория».


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