Фоторепортаж: петербургские фанаты встречают основателя Linkin Park Майка Шиноду в аэропорту Пулково

Один из основателей Linkin Park Майк Шинода прилетел в Петербург в рамках турне в поддержку сольного альбома Post Traumatic, посвященного Честеру Беннингтону. Пластинка получила широкий отклик со стороны слушателей и множество положительных отзывов.



Петербургские фанаты оказали теплый прием в аэропорту Пулково, где подарили ему подарки и, конечно же, взяли автографы. Судя по официальному Instagram Шиноды, дальше он поехал на прогулку по Петербургу.