Фоторепортаж: основатель Pink Floyd Роджер Уотерс раздал автографы в центре Петербурга

В Петербург продолжают съезжаться звезды мировой величины. 27 и 28 августа наш город посетила голливудская актриса Николь Кидман, которую пригласили на открытие ретроспективы раритетных часов Omega в Мраморном дворце.

29 августа в город с концертом в рамках мирового турне «Us + Them» приехал один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Британский рок-музыкант остановился в отеле «Астория».

За автографом Уотерса выстроилась живая очередь из петербургских фанатов. Музыкант выступит в СКК «Петербургский» в 19:30. Он привез новое шоу, состоящее как из хитов, так и совсем новых композиций.