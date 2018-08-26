День русской музыки в Петербурге отметят бесплатными классическими концертами

26 августа в Петербурге празднуют IV День русской музыки, который в этом году посвящен творчеству Сергея Рахманинова.

Концерты проходят на площади Искусств, пианисты и вокалисты выступают в шатрах с названиями «Романсы» и «Фортепиано». Выступления комментируют музыковеды.

В 19 часов петербуржцев ждет гала-концерт. В программе: первая часть первого фортепианного концерта (солист — Андрей Бараненко), первая часть второго фортепианного концерта (солист — Петр Лаул), первая часть третьего концерта (солист — Павел Райкерус), фрагменты из оперы «Алеко» (солист — «мариинец» Александр Герасимов), вокализ (солистка — Жанна Домбровская, также из Мариинского театра), а также «Симфонические танцы» и Рапсодия на тему Паганини (солист — Юрий Полосьмаков). За пультом симфонического оркестра Ленобласти «Таврический» – Михаил Голиков.

Вход свободный для всех желающих.

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