UPD: Sony Music (не) признали, что несколько песен на посмертном альбоме Майкла Джексона спел не он

В декабре 2010 года, спустя полтора года после смерти Майкла Джексона, вышел его посмертный альбом «Michael». Уже тогда фанатам показалось, что не во всех песнях на нем звучит голос певца. Компания Sony Music, на лейбле у которой был Майкл Джексон, в ходе судебного процесса признала, что в нескольких песнях с альбома певца звучит вокал не самого Джексона, а другого человека.

Три композиции – «Breaking News», «Monster», «Keep Your Head Up» были записаны Rʼn'B исполнителем Джейсоном Малачи. В 2013 году на своей странице в фейсбуке он косвенно признал участие в записи, но позже удалил пост и заявил, что страницу взломали.

В 2014 году поклонница Джексона Вера Серова подала иск против Sony Music и The Jackson Estate, обвинив их в мошенничестве. Серова купила альбом с расчетом на то, что там будут песни Джексона, но девушке показалось, что там поет совсем другой человек. Её подозрения подтвердил независимый специалист. Ответчики публично настаивали на том, что в любом случае — чей бы голос ни звучал на записи — они как правообладатели могут выпускать песни под «брендом» Майкла Джексона.

23 августа 2018 года издание KarenCivil получило доступ к копиям материалов дела. Исходя из них, в ходе процесса Sony Music признала, что «Monster», «Keep Your Head Up» и «Breaking News» действительно спеты другим человеком.

Решение по судебному иску пока не принято. Как пишет Vibe, не исключено, что Sony Music и The Jackson Estate может грозить уголовное разбирательство.

UPD

Позже в комментарии изданию Variety представители Sony Music заявили, что не признавались в этом, их слова неправильно трактовали. За факт бы о воспринято рассуждение о гипотетической подмене голоса Джексона